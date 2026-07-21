Diourbel : La BRS démantèle une culture de chanvre indien à domicile

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Diourbel, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a procédé à l’interpellation d’un individu qui cultivait du chanvre indien au sein de son domicile, dans le cadre de ses opérations de lutte contre le trafic de drogue.

Selon les informations communiquées par les services de l’OCRTIS, les enquêteurs ont découvert un champ composé de 18 pieds de chanvre indien aménagé dans la cour de la concession du suspect.

La perquisition menée dans sa chambre a également permis la saisie de 55 grammes de chanvre indien, de cinq cornets du même produit prêts à la vente, d’un lot de sachets en plastique destinés au conditionnement, ainsi que d’une somme de 5 000 FCFA, considérée par les enquêteurs comme le produit présumé de cette activité illicite.

Le mis en cause a été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour culture et détention de chanvre indien aux fins d’offre ou de cession.