Guédiawaye : Deux hommes interpellés pour actes contre nature et transmission du VIH

Le Commissariat central de Guédiawaye a annoncé l’interpellation de deux individus poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH et mise en danger de la vie d’autrui, à l’issue d’une opération menée sur la plage de Gadaye.

Selon les informations communiquées par la Police nationale, les faits font suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état de pratiques d’actes contre nature impliquant de jeunes personnes sur les plages situées entre Gadaye et Malika.

Les forces de l’ordre ont effectué une descente nocturne sur la plage de Gadaye, où elles ont surpris deux individus assis côte à côte. Interrogés sur les raisons de leur présence sur les lieux à une heure avancée de la nuit, les intéressés ont déclaré qu’ils étaient venus se baigner. Une fouille corporelle réalisée sur l’un d’eux a permis la découverte d’un préservatif.

Conduits au commissariat pour les besoins de l’enquête, les deux suspects auraient reconnu leur homosexualité au cours de leur audition. Avec l’autorisation requise dans le cadre de la procédure, les enquêteurs ont procédé à l’exploitation de leurs téléphones portables. D’après la police, le téléphone du second suspect contenait des échanges de messages à caractère sexuel avec plusieurs correspondants via Messenger.

Toujours selon les mêmes sources, le mis en cause a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec deux de ces correspondants, tout en affirmant ne pas connaître leurs identités ni leurs lieux de résidence. En revanche, l’examen du téléphone du premier suspect n’aurait révélé aucun élément incriminant.

La Police nationale indique également que des réquisitions médicales ont été ordonnées dans le cadre de l’enquête. Les examens réalisés auraient révélé que le second suspect est séropositif au VIH. Celui-ci a toutefois déclaré n’avoir jamais effectué de dépistage auparavant.

L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire et de déterminer les responsabilités de chacun.