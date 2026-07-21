Auditions parlementaires sur la Coupe du Monde : Report à une date ultérieure

La Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l’Assemblée nationale avait annoncé l’ouverture, ce mercredi, d’auditions publiques consacrées aux conditions de préparation, d’organisation et de participation de la délégation sénégalaise à la Coupe du Monde 2026. Mais ces travaux viennent d’être différés.

Dans un communiqué, la Commission explique que ce réaménagement est dicté par « les contraintes liées au calendrier parlementaire et la nécessité d’assurer une meilleure articulation de ces auditions avec les travaux en cours ».

Elle insiste toutefois sur le fait que ce report ne remet pas en cause « l’opportunité, l’importance et la pertinence » de ces auditions. Le nouveau calendrier sera communiqué « en temps opportun », après concertation avec les structures et personnalités concernées.