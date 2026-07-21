Meurtre d’un chinois à la Cité Fayçal : Quatre suspects interpellés

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a annoncé l’interpellation de quatre individus dans le cadre de l’enquête ouverte après le cambriolage suivi du meurtre d’un ressortissant de nationalité chinoise survenu à la Cité Fayçal.

Selon les éléments communiqués par les enquêteurs, l’audition des occupants de la maison a permis de reconstituer le déroulement des faits. Réveillés par des détonations et les appels au secours de la victime, attaquée et poignardée par deux malfaiteurs au premier étage de l’habitation, les témoins se sont précipités pour lui porter assistance. À leur arrivée, ils ont surpris la victime en train de se débattre avec ses agresseurs.

Toujours d’après les investigations, les assaillants auraient tiré une nouvelle fois sur la victime avant de prendre la fuite en sautant par la fenêtre d’une chambre donnant sur la cour arrière. L’un d’eux a cependant été retrouvé sur les lieux, grièvement blessé à la suite de sa chute, avec une arme à feu à ses côtés.

Les enquêteurs précisent que ce premier suspect n’a pas encore pu être entendu en raison de son état de santé et de déclarations jugées confuses. Toutefois, les investigations techniques ont permis d’identifier cinq suspects potentiels. Les analyses ont notamment établi leur présence présumée sur les lieux au moment des faits ainsi que leurs contacts avec le suspect blessé.

L’exploitation de ces éléments a conduit à l’interpellation de trois autres individus. Lors de leurs auditions, deux d’entre eux ont reconnu avoir participé à l’opération en assurant le transport des exécutants à moto, la surveillance des lieux et leur exfiltration après les faits.

Le quatrième suspect interpellé a, pour sa part, déclaré avoir escaladé le mur de clôture pour pénétrer dans la cour de la concession. Il a indiqué avoir assuré le guet et alerté ses trois complices qui s’étaient introduits dans la maison.

Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier l’ensemble des personnes impliquées et de faire toute la lumière sur les circonstances de ce cambriolage ayant coûté la vie au ressortissant étranger.