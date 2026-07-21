Démission du PCA de la Senelec : Habib Sy quitte la présidence du Conseil d’administration

Le Président du Conseil d’administration (PCA) de la Senelec, Habib Sy, a présenté sa démission de ses fonctions. Dans une lettre datée du 21 juillet 2026 et adressée au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, il annonce sa décision de quitter la tête de l’organe délibérant de la société nationale d’électricité.

Dans cette correspondance, Habib Sy remercie le chef de l’État pour la confiance placée en lui en le nommant à la présidence du Conseil d’administration de la Senelec. Il affirme avoir exercé cette responsabilité « avec loyauté et fidélité aux principes et valeurs de l’administration ».

L’ancien PCA précise que son départ est motivé par des « raisons strictement personnelles », sans donner davantage de détails sur les circonstances de cette décision.

Avant de conclure sa lettre, Habib Sy adresse ses vœux de réussite au président de la République, lui souhaitant « une excellente santé et beaucoup de dévouement au service du peuple sénégalais ».