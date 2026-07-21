Installation des gouverneurs de Tamba et de Kaolack : le ministre de l’Intérieur appelle à un engagement sans faille

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a procédé, ce mardi 21 juillet 2026, à l’installation officielle des nouveaux gouverneurs des régions de Tambacounda et de Kaolack. Il s’agit respectivement d’Abdourahmane Ndiaye et de Guédj Diouf.

Au cours des cérémonies, le ministre a salué le travail accompli par les gouverneurs sortants, leur rendant un vibrant hommage pour leur engagement au service des populations. Il a notamment mis en avant leurs contributions dans les domaines de l’administration territoriale, de la cohésion sociale, du développement local et de la préservation de la sécurité.

S’adressant aux nouveaux responsables administratifs, Mouhamadou Makhtar Cissé les a exhortés à exercer leurs fonctions avec engagement, rigueur et un sens élevé du service public, dans le strict respect des orientations définies par le président de la République.

Le ministre leur a également réaffirmé le soutien constant du Gouvernement afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions et de renforcer davantage la présence ainsi que l’action de l’État au profit des populations des régions de Tambacounda et de Kaolack.