Diourbel : Le corps d’un ado de 15 ans repêché dans un marigot

Le corps sans vie d’un adolescent de 15 ans a été repêché dimanche du marigot de Kamb Souff, une ancienne carrière d’extraction de sable de la commune de Diourbel, renseigne APS. ”C’est à 17 heures 8 minutes précisément que nos secours ont été alertés pour une personne noyée dans un marigot situé à Kamb souff”, a fait savoir le commandant de la 22e compagnie d’incendie et de secours de Diourbel, capitaine Ndary Ndour.

”Arrivés sur les lieux à 17 heures 17 minutes (…), les secours ont après renseignements pris auprès des témoins, aussitôt entamé les opérations de recherche. C’est à 21 heures 40 minutes que la victime de sexe masculin, âgé de 15 ans a été repêchée sans vie”, a-t-il précisé.

L’ opération a nécessité la mobilisation de ”trois engins de secours à personne, un zodiac vedette de recherche et de plongée et quinze gradés et sapeurs dont un officier et plusieurs spécialistes de la plongée.

Le capitaine Ndour a par ailleurs invité les autorités locales à la sensibilisation et à procéder au balisage les lieux et la mise en place de tableaux avec la mention interdiction de baignade afin que les populations de Diourbel puissent savoir que le fait nager dans ces eaux troubles est un danger. Le lieu a été notamment transformé en zone de maraîchage, se situant notamment dans vallée morte du Sine.