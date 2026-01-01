Diourbel : Un camion sans freins fauche une moto et tue une femme enceinte, sa fille et…

Un terrible accident de la circulation routière a endeuillé la commune de Diourbel ce mercredi 31 décembre 2025 aux environs de 18 h, en face de la compagnie de la gendarmerie. Trois membres d’une même famille ont perdu la vie après qu’un camion incontrôlable a percuté leur moto.

Selon des sources de Seneweb, le camion de sable sans freins roulait sur l’axe centre-ville – gare routière. Il a heurté la moto-Jakarta qui transportait quatre personnes, dont le conducteur, une femme enceinte, sa fille et sa nièce.

Le motocycliste, M. Ba, âgé de 24 ans, grièvement blessé, a été admis à l’hôpital Lubke, tandis que les trois passagères sont décédées sur le coup. Il s’agit de D. Diallo (21 ans), A. Babou (3 ans) et A. Ba (6 ans) domiciliées à Keur Cheikh. Les corps ont été déposés à la morgue de l’hôpital Lubke de Diourbel.

Le chauffeur du camion, M. Ngom, âgé de 35 ans, a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Diourbel.

Source : Seneweb