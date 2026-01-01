Coalition présidentielle : Cheikh Yérim Seck alerte sur l’isolement politique de Diomaye

Le journaliste et chroniqueur politique Cheikh Yérim Seck estime que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, évolue aujourd’hui dans un espace politique restreint au sein de son propre parti, PASTEF. Selon lui, si le chef de l’État nourrit l’ambition de construire une large coalition capable de le porter vers un second mandat, il lui faudra impérativement revoir certaines options stratégiques, notamment en matière d’alliances politiques.

Au cœur de son analyse figure Aminata Touré. Cheikh Yérim Seck reconnaît à l’ancienne Première ministre une solide expérience politique ainsi qu’une grande capacité de travail. Toutefois, il considère que « Mimi Touré joue, pour l’instant, un rôle de superviseure politique sans réelle capacité de rassemblement au-delà du cercle présidentiel ». Pour le chroniqueur, la construction d’une coalition forte et inclusive suppose des alliances élargies, y compris avec des formations telles que le Parti démocratique sénégalais (PDS) ou l’Alliance pour la République (APR).

Or, souligne-t-il, les relations conflictuelles qu’entretient Aminata Touré avec Karim Wade et Macky Sall constituent un obstacle majeur à toute tentative de rapprochement. « Elle ne peut ni contacter l’APR ni le PDS », affirme Cheikh Yérim Seck, estimant que cette situation limite fortement les perspectives d’élargissement politique autour du chef de l’État.

Le chroniqueur revient également sur ce qu’il qualifie d’erreur stratégique majeure du président Diomaye Faye : avoir choisi d’aller aux élections législatives avec la seule liste de PASTEF, plutôt qu’avec une liste de coalition présidentielle. Selon lui, ce choix a renforcé la perception selon laquelle la majorité parlementaire serait davantage sous l’influence politique d’Ousmane Sonko que sous celle du président de la République.

Pour Cheikh Yérim Seck, le message véhiculé par PASTEF est clair : le parti demeure le véritable centre du pouvoir. Une perception, selon lui, accentuée par les démonstrations de force politiques et les grands rassemblements organisés ces derniers mois. Il estime que Bassirou Diomaye Faye a compris tardivement que la coalition « Diomaye Président » aurait dû incarner le pouvoir dès les législatives.

Le journaliste insiste sur un enjeu qu’il juge fondamental : la nécessité pour le chef de l’État de s’affirmer comme un acteur politique à part entière. « Le président doit laisser planer l’hypothèse d’une candidature future. Même si ce n’est pas le cas, il doit donner l’impression qu’il peut être candidat », soutient-il.

À défaut, avertit Cheikh Yérim Seck, « un président perçu comme dépourvu d’ambition politique risque de perdre en autorité et en respect », une situation qu’il compare à la fin de règne de l’ancien président Macky Sall.

Selon le chroniqueur, l’enjeu est donc clair : Bassirou Diomaye Faye doit élargir son espace politique, s’affirmer face à son propre camp et bâtir une coalition inclusive s’il entend gouverner pleinement jusqu’en 2029 tout en préservant sa marge de manœuvre institutionnelle.