Sonko à Passi : « Tous ceux qui ont détourné les deniers publics devront rendre compte »

Jeudi, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est rendu à Passi pour présider la cérémonie de clôture des 72 heures culturelles et sportives de la commune. Devant une assistance nombreuse, il a saisi l’occasion pour s’exprimer sur la reddition des comptes, un axe majeur de l’action gouvernementale.

Sur ce point, le chef du Gouvernement s’est montré ferme. « Tous ceux qui ont prévariqué les deniers publics doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux. Peut-on accepter d’oublier cela et de laisser tout le monde rentrer chez soi comme si rien ne s’était passé ? », s’est-il interrogé. Annonçant des discussions prochaines sur la question, il a rappelé le poids de sa responsabilité institutionnelle en tant que Premier ministre.

Poursuivant son intervention, Ousmane Sonko a indiqué que l’État s’emploiera à corriger les dysfonctionnements constatés, conformément aux principes qui doivent guider l’action d’un homme d’État. « Tout ce qui n’est pas bien sera corrigé par les voies appropriées. Nous en discuterons là où il se doit. Mais si certains choisissent de continuer dans la destruction, nous ferons face au peuple pour l’alerter », a-t-il averti, estimant que de telles pratiques seraient « pires que celles d’antan » et inacceptables pour le Sénégal.

Le Premier ministre a également critiqué l’orientation des investissements publics au cours des dernières années. Selon lui, les ressources nationales n’ont pas été suffisamment dirigées vers des secteurs essentiels tels que l’agriculture, l’élevage, l’industrie ou les services sociaux de base. Il a enfin appelé à une responsabilité collective, dénonçant les pratiques de corruption électorale : « Chacun pense qu’il doit devenir milliardaire. Mais les populations ont aussi une part de responsabilité, car lorsqu’un homme politique distribue des valises d’argent, c’est un voleur », a-t-il conclu.