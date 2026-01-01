Grève dans la santé : And Gueusseum annonce un nouveau plan d’actions

La Jonction des Luttes And Gueusseum – SATSUS a annoncé la poursuite de son mouvement de contestation dans le secteur de la santé, à l’issue de la grève de 48 heures observée les 23 et 24 décembre 2025 sur l’ensemble du territoire national. L’information a été rendue publique à travers le communiqué de grève n°6 de la coalition syndicale.

Selon les responsables syndicaux, cette grève, menée sans observance du service minimum, a entraîné une paralysie quasi totale des structures sanitaires, notamment les hôpitaux, centres et postes de santé. La Jonction des Luttes évoque un taux de participation supérieur à 98 %, dénonçant par ailleurs « l’indifférence totale » des autorités administratives et politiques, mais aussi des organisations de consommateurs et d’une partie de la société civile.

Tout en reconnaissant l’impact de cette mobilisation sur les populations, la coalition affirme avoir agi « avec un sens élevé de responsabilité syndicale », estimant que les autorités continuent de reléguer la santé au second plan, malgré les discours officiels sur le capital humain. Elle critique notamment la baisse du budget alloué au ministère de la Santé, jugée incompatible avec les missions de service public du secteur.

La Jonction des Luttes And Gueusseum – SATSUS réclame l’application effective des accords résiduels signés avec le gouvernement. Parmi les principales revendications figurent la signature du décret portant intégration des Techniciens supérieurs de Santé dans la hiérarchie A2, l’octroi de l’indemnité de logement aux agents de santé des collectivités territoriales et aux contractuels des Établissements publics de santé, ainsi que la prise en charge des engagements liés aux plans de carrière des ressources humaines.

À l’issue d’une évaluation nationale concluant à un statu quo, la coalition syndicale a rendu public un nouveau plan d’actions, tout en tenant le gouvernement « pleinement responsable » des conséquences des grèves qu’elle qualifie de légitimes et légales.

Ce cinquième plan d’actions prévoit l’organisation d’une conférence de presse le 7 janvier 2026 au siège de la FGTS/B, suivie d’une marche nationale le 14 janvier 2026. Une grève de 72 heures sans service minimum est également annoncée pour les 20, 21 et 22 janvier 2026, avant une nouvelle évaluation prévue le 24 janvier 2026.

La Jonction des Luttes appelle enfin l’ensemble de ses militants et sympathisants à une mobilisation « massive, disciplinée » et au strict respect des mots d’ordre arrêtés.