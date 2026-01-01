Discours du 31 décembre : Cheikh Sidiya Diop salue une rupture assumée et un leadership transformateur

Le discours à la Nation prononcé par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, continue de susciter des réactions au sein de la classe politique et de la société civile. Parmi elles, celle de Cheikh Sidiya Diop, Secrétaire général de la Ligue des Masses, parti politique membre de la Coalition Diomaye Président, qui se dit pleinement en phase avec la vision et les orientations du Chef de l’État.

Dans une déclaration rendue publique, Cheikh Sidiya Diop affirme avoir suivi « avec attention » l’allocution présidentielle, estimant qu’elle confirme « une rupture assumée, structurée et percutante » dans la conduite des affaires publiques. Selon lui, le message du Président Bassirou Diomaye Faye traduit une volonté claire de refonder l’action de l’État autour de principes de souveraineté, d’efficacité et de responsabilité.

Le Secrétaire général de la Ligue des Masses salue particulièrement l’insistance du Chef de l’État sur l’unité nationale, qu’il considère comme « une exigence politique » essentielle à la reconstruction d’un Sénégal « souverain, fort et respecté ». Il voit dans cette orientation un socle indispensable pour relever les défis actuels du pays.

Sur le plan économique et social, Cheikh Sidiya Diop dit partager la lecture présidentielle des urgences auxquelles fait face le Sénégal. Il met en avant la volonté affichée par le Chef de l’État de gouverner par l’action, en s’attaquant « avec fermeté » aux problèmes structurels qui affectent le quotidien des Sénégalais. Il cite notamment les progrès enregistrés dans l’accès à l’eau, la baisse des coûts de l’électricité, le renforcement des moyens alloués à l’éducation, l’amélioration du plateau médical dans le secteur de la santé, ainsi que les efforts consentis en faveur du pouvoir d’achat et de l’accès équitable aux services essentiels.

Pour Cheikh Sidiya Diop, ces priorités constituent des engagements « personnels, politiques et clairement assumés » par le Président de la République, traduisant une gouvernance orientée vers les besoins réels des populations.

Au plan international, le responsable politique se félicite de la vision portée par le Chef de l’État d’un Sénégal acteur de paix et de stabilité, soutenu par une diplomatie souveraine et efficace. Il estime que cette orientation renforce la crédibilité du pays sur la scène internationale et positionne le Président Bassirou Diomaye Faye comme « un acteur incontournable » dans le concert des nations.

Qualifiant le discours de « court, concis et mobilisateur », Cheikh Sidiya Diop lui attribue une « mention très honorable », soulignant son respect des standards internationaux en matière de communication présidentielle.

Le Secrétaire général de la Ligue des Masses adresse ses vœux de réussite au Chef de l’État pour l’année 2026, exprimant l’espoir de voir se multiplier des « actes forts, rapides et irréversibles » afin de répondre à la forte attente du peuple sénégalais et de restaurer la dignité dans tous les domaines de la vie nationale.