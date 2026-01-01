Électricité : Une baisse de 10 % des tarifs annoncée à partir du 1er janvier 202

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a annoncé une baisse de 10 % des tarifs de l’électricité applicable à compter du 1er janvier 2026. Cette mesure concerne les clients domestiques et les professionnels de petite puissance, au niveau de la première tranche de consommation.

Selon un communiqué rendu public ce mercredi, cette révision tarifaire découle de la décision n°2025-140 de la Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie (CRSE). Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement sénégalais, visant à soutenir le pouvoir d’achat des ménages et à renforcer la compétitivité des petits professionnels.

Dans le détail, pour l’usage domestique petite puissance (DPP), le tarif de la première tranche passe de 91,17 F CFA/kWh à 82,00 F CFA/kWh. Pour l’usage professionnel petite puissance (PPP), le prix de la première tranche est revu à la baisse, passant de 163,80 F CFA/kWh à 147,43 F CFA/kWh.

La Senelec précise que cette réduction s’applique aussi bien aux clients en post-paiement qu’à ceux en pré-paiement (Woyofal). En revanche, les tarifs des tranches supérieures ainsi que ceux applicables aux clients de moyenne et grande puissance demeurent inchangés.

Rappelant la structuration des tranches de consommation pour les clients domestiques, la société indique que la première tranche couvre les consommations de 0 à 150 kWh, tandis que la deuxième tranche concerne celles comprises entre 151 et 250 kWh. Pour les clients Woyofal, le tarif de la deuxième tranche est aligné sur celui de la troisième tranche, et la TVA de 18 % ne s’applique qu’aux consommations excédant 250 kWh par mois.

D’après la Senelec, cette mesure d’allègement tarifaire devrait bénéficier à plus de 2,6 millions de clients sur l’ensemble du territoire national. L’entreprise réaffirme, par ailleurs, son engagement à accompagner ses usagers et à promouvoir une gestion plus efficace, responsable et durable de l’énergie électrique.