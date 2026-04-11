Diplomatie onusienne : Macky expose sa vision à la mission congolaise à New York

Dans le cadre de sa campagne pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies, Macky Sall a poursuivi ses consultations diplomatiques en se rendant à New York, où il a rencontré la mission permanente de la République démocratique du Congo auprès de l’Organisation des Nations Unies.

Au cours de cette rencontre, l’ancien chef de l’État sénégalais a présenté sa vision ainsi que les grandes priorités qui sous-tendent sa candidature à la tête de l’institution internationale. Devant une délégation conduite par l’ambassadeur Zénon Mukongo Ngay, Macky Sall a notamment mis en avant son engagement en faveur du multilatéralisme, du développement durable et du renforcement de la paix et de la sécurité internationales.