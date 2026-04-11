Le Baseball5 honoré comme Sport Révélation de l’année

À l’issue du Salon International du Sport et du Civisme, organisé sur trois jours et rythmé par des panels, des expositions ainsi qu’une prestigieuse soirée de remise de prix, le Comité National de Promotion du Baseball-Softball (CNP Baseball Softball) a été distingué en recevant le prix de la Fédération Révélation de l’année.

Cette reconnaissance consacre l’essor remarquable du Baseball5 au Sénégal, porté avec engagement par Papa Amadou Kabirou Mbodje. En l’espace de peu de temps, la discipline a connu une progression fulgurante grâce à des initiatives structurantes telles que des sessions de formation, ainsi que l’organisation réussie d’un tournoi durant le mois de Ramadan.

Aujourd’hui, le Baseball5 s’impose comme une réalité sportive tangible au Sénégal, avec une dynamique de développement soutenue et un engouement croissant auprès des jeunes.

Le Président du CNP Baseball Softball a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers les autorités et partenaires, notamment le Ministère des Sports et de la Jeunesse, ainsi que le président de la Fédération Internationale de Baseball et Softball (WBSC), Riccardo Fraccari, pour leur appui constant. Il a également salué l’engagement de toute l’équipe technique du CNP pour son travail remarquable.

Lors de cette cérémonie, d’autres fédérations ont également été distinguées, notamment celles de tennis de table et de karaté, témoignant de la vitalité et de la diversité du sport sénégalais.

Cet événement d’envergure était officiellement labellisé par le Ministère des Sports et de la Jeunesse, et s’est tenu en présence de plusieurs autorités du secteur, dont Cheikh Fall, Directeur de la Haute Compétition, et Mamadou Lamine Laye, Directeur des Sports.

Cette distinction marque une étape importante dans la promotion et la structuration du Baseball5 au Sénégal, et ouvre de nouvelles perspectives pour son développement à l’échelle nationale et internationale.

Papa Amadou Kabirou Mbodje salue une distinction qui récompense un travail collectif et l’engagement pour le développement du Baseball5 au Sénégal. Il rappelle des débuts modestes portés par une ambition forte d’inclusion et d’accès des jeunes à la discipline.



Cette reconnaissance comme sport révélation de l’année constitue un encouragement à poursuivre les efforts. Il remercie le Ministère des Sports ainsi que Riccardo Fraccari, en dédiant ce prix à la jeunesse sénégalaise.