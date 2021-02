Divulgation du patrimoine de Idy…voici le vrai coupable

Pourquoi est-ce que de toutes les déclarations de Patrimoine de personnalités, c’est celle de Idy qui fait l’objet d’une fuite dans la presse et sur les réseaux sociaux ? Qui a intérêt à ce qu’elle soit publiée ? Les agents assermentés de l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) n’ont jamais été accusés d’un tel fait et la presse n’a jamais eu accès aux documents confidentiels de ladite institution. Mais pourquoi justement celle de celui qu’on disait fauché et endetté est divulguée ?

Cette médiatisation du patrimoine de Idy a montré aux yeux des Sénégalais que cet homme aussi riche soit-il, n’a pas rejoint Macky pour de l’argent…Alors qui a plus intérêt que cette déclaration soit rendue publique ?…

Déclaration de patrimoine : Idy-Kirikou Seck encore dans ses manœuvres

Idy-Kirikou Seck excelle dans l’art de faire des sorties fortement médiatisées. Témoin, sa déclaration de patrimoine. Une grosse farce. A-t-on besoin de faire tout un cirque, rien que pour une déclaration de patrimoine. Avec, Idy-Kirikou Seck, rien ne doit être à moitié. Sinon, comment expliquer que de toutes les déclarations de patrimoine des personnalités, c’est la sienne qui fait l’objet de tout un tapage médiatique.

Le Président de la République Macky Sall, pour donner l’exemple dans sa volonté d’instaurer la bonne gouvernance avait rendu publique sa déclaration de patrimoine. En dehors de lui, ni le Président de l’Assemblée nationale ni le Premier ministre ni les autres personnalités contraintes par la loi de le faire, n’avaient besoin de tout un tapage médiatique, autour de leurs déclarations de patrimoine. Décidément, quand c’est Idy-Kirikou Seck, tout devient à part.

Qui a intérêt à ce qu’une déclaration de patrimoine fasse l’objet d’une si forte médiatisation ?

Certainement pas les agents assermentés de l’OFNAC. Ces derniers ne l’ont jamais fait, et n’ont jamais mis à la disposition de la presse les informations concernant les déclarations de patrimoine. Pourquoi donc, celle de ce bonhomme que l’on disait fauché, endetté, poursuivi par les banques et les créanciers ?

Cette forte médiatisation n’a rien que ceci, d’un côté, « humilié » la presse, de l’autre, montré aux yeux des Sénégalais que cet homme est riche et n’a pas rejoint Macky Sall pour de l’argent…

Qui a donc plus intérêt à ce que cette déclaration soit rendue publique ?

Idy-Kirikou Seck est en train encore de plonger dans la manœuvre. Avec lui, rien ne se fait au hasard. Et le moment venu, les Sénégalais seront édifiés sur ses réelles intentions. L’on peut dire que le Président de la République Macky Sall ne sait pas encore à qui il a affaire…Idy-Kirikou Seck sait cacher son jeu.

Après tout le tintamarre médiatique suite à son ralliement spectaculaire à la mouvance présidentielle et sa nomination comme Président du Conseil économique, social et environnemental, il s’était distingué par des envolées lyriques avant d’observer une pause. Une pause de courte durée cependant. Car, le voilà qui se signale à l’attention de tout le monde avec sa déclaration de patrimoine qu’il a voulue fortement médiatisée.

