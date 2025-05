Doudou Diouf : «Le Sénégal est un pays de dialogue, un espace dialogique»

Le Sénégal est un pays de dialogue, un espace dialogique

MBOCK YI

Toutes les avancées démocratiques significatives dans cette démocratie majeure en maturation qu’est le Sénégal se sont construites lors d’échanges, de concertations. Ceci, bien avant les indépendances.

À la veille de l’élection présidentielle de 2024, un dialogue s’est imposé aux acteurs politiques de ce pays, pour une transition démocratique apaisée. Malgré nos divergences et contingences, nous avons pu tendre vers des convergences salvatrices, pour le bien et l’intégrité physique et morale des populations.

Ce fut salué par le monde. Nous avons su, tenu droit la République.

Ce pays, le Sénégal, majestueux de par son peuple, de par ses valeurs, de par son histoire, ne saurait se jauger au rabais. Ce pays est en train de construire son présent, qui façonnera son futur. Un dialogue inclusif doit se faire de manière inclusive.

Les tenants du pouvoir, les gouvernants d’aujourd’hui n’ont jamais officiellement participé au dialogue institué mais y ont souscrit à un moment. Mieux, ils perpétuent la tradition instituée voire institunionnalisée.

La différence de positions et de positionnements ne doit pas être un facteur bloquant, bien au contraire, ça devrait stimuler. Cet élan évocateur de notre amour inconditionnel pour notre pays doit être notre volonté collective de doter à notre cher pays un meilleur canevas démocratique. En parfaite harmonie avec notre peuple, indivisible et qui est dans l’indivision et l’indivisibilité…

L’époque des obstructions de candidature pour raisons misérablement politiques est révolu, depuis…

Le président Barack Obama disait que « l’ Afrique n’a plus besoin d’ homme fort mais d’institutions fortes » indispensables pour son développement.

L’histoire des Nations nous enseigne que la fabrique d’une autocratie commence par la concentration de trop de pouvoirs chez un apprenti dictateur : » le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou.

Le génie relève d’avancer avec l’existant car gage de stabilité et de sérénité.

Mbock yi,

Pour une démocratie épanouie et responsable de ses choix et non des choix téléguidés et verrouillés. Car seul le peuple Sénégalais est souverain et n’aura de cesse de le démontrer quand et où besoin sera.

De ces concertations, nous l’espérons, nous, peuple Sénégalais, jailliront des solutions réelles aux préoccupations prégnantes des populations. Ce ne seront pas une énième vaine manipulation bassement politicienne pour écarter, ostraciser, bannir un candidat du processus électoral. Leur exemple est éloquent.

Le Sénégal a besoin de toutes ses composantes.

Les bâtisses les plus massives, les plus durables se sont construites en dialogie…

Paris le 24 Mai 2025

Doudou DIOUF

SG de la section Paris-Montreuil feu El hadj Ameth Diene

SG du comité feu Dr Samba Gueye de la Medina-Dakar.