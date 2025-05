Journée de l’Afrique : Le Sénégal et la Catalogne connectés par le cinéma

A l’occasion de la Journée de l’Afrique, célébrée chaque année le 25 mai, le Festival Itinérant des Cinémas Africains de Catalogne (FICAC) et la Délégation du Gouvernement Catalan en Afrique de l’Ouest, organiseront une projection simultanée de quatre courts métrages sénégalais dans huit municipalités, quatre en Catalogne et quatre au Sénégal.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Festival Itinérant des Cinémas Africains de Catalogne, un projet pionnier en Catalogne qui réunit l’association Cinemàfriques, experte du cinéma africain et de sa diaspora, et la Commission Migration et Développement du Fonds Catalan, concentrant ses efforts sur le domaine de la circularité des migrations. Au Sénégal, toutes les projections sont organisées par la Délégation du gouvernement de la Generalitat de Catalogne en Afrique de l’Ouest, afin de promouvoir l’initiative transnationale et de l’articuler avec le cinéma et les cinéastes locaux.

À Saint-Louis, les projections auront lieu à 17h30 à l’amphithéâtre du CRAC (Civilisations, Religions, Arts et Communication) de l’université Gaston Berger et dynamisées par les associations locales Hahatay et Écrans du Fleuve, en collaboration avec le Groupe d’Études et de Recherches Genre et Sociétés (GESTES) en présence du délégué du gouvernement de la Generalitat de Cagalogne.

À Ziguinchor, les projections auront lieu à 10 heures à la salle Alpha Sané du Campus Social de l’université Assane Seck de Ziguinchor et dynamisées par la URF LASHU (Lettres, Arts et Sciences Humaines) de l’UASZ.

À Kolda, les projections auront lieu à 10 heures à l’amphithéâtre de l’ENO de l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane et animées par l’association locale FODDE.

À Dakar les projections auront lieu au Centre Yennenga à 17h30 et seront animées par une partie de l’équipe de la Délégation catalane en Afrique occidentale.

Les films court métrages choisis pour cette initiative novatrice sont Samedi Cinéma, de Mamadou Dia, Beutset, d’Alicia Mendy, Less Waaxul, de Yoro Mbaye, et Retour au cinéma Vox d’Amina Awa Niang. La Saint-Louisienne sera présente lors de la projection à l’UGB afin de commenter son œuvre avec le public, à l’issue des projections.

Le FICAC est née en 2022 dans le but de renforcer la capillarité du territoire catalan avec une vocation claire de contribuer à la construction d’une société catalane antiraciste et cohésive, en réfléchissant aux imaginaires sociaux envers la population africaine et aux récits contemporains qui émergent sur le continent.

Dans ce sens, et suivant la logique de circularité, une action est proposée à l’occasion de la Journée de l’Afrique qui profite à la population catalane (Barcelone, Gérone, Lleida et Tarragone) ainsi qu’aux territoires d’origine d’une partie de la société catalane (Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor et Kolda).

Cette action de promotion du cinéma d’auteur sénégalais comme espace de divertissement et de diffusion a pour objectif de :

• Façonner la conscience et servir de porte-parole aux personnes et aux récits contemporains pertinents qui contribuent à une lecture critique mais optimiste du Sénégal.

• Renforcer les liens culturels entre la Catalogne et le Sénégal en initiant des conversations entre les territoires d’origine et d’accueil des citoyens catalans d’origine sénégalaise.

• Mettre en valeur et promouvoir la culture cinématographique de qualité développée par la jeunesse sénégalaise.

Des vidéos de présentation des directeurs et directrices dans différentes langues seront projetées dans toutes les salles participant à l’action afin d’offrir un élément innovant et de comprendre les motivations profondes de chaque œuvre.