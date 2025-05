Pape Fall : «Allons au dialogue, chers compatriotes»

Allons au dialogue, chers compatriotes !

Participer au dialogue national : un impératif pour l’intérêt du Sénégal

Alors que le président Bassirou Diomaye Faye convoque un dialogue national, la participation à cette initiative dépasse les considérations partisanes. Il s’agit d’un moment crucial pour poser les bases d’un Sénégal plus inclusif, plus juste et résolument tourné vers le développement. Ne pas répondre présent serait un manque de responsabilité, surtout lorsqu’on sait ce qui est en jeu : la libération de chefs d’entreprise injustement détenus, dont les compétences et l’engagement sont essentiels pour l’économie nationale.

Ces hommes et femmes d’affaires, au-delà de leur situation judiciaire, représentent un vivier de talents, d’idées et d’investissements potentiels. Leur mise à l’écart est une perte pour la nation toute entière. Dans un contexte où le Sénégal a besoin de dynamiser son tissu économique, de créer des emplois et de renforcer sa souveraineté financière, il est impératif de redonner la parole à ces acteurs clés.

Participer à ce dialogue, c’est donc envoyer un signal fort : celui d’un engagement pour la paix sociale, pour la justice, mais aussi pour le redressement économique. Il ne s’agit pas d’avaliser tous les choix du pouvoir en place, mais de faire entendre sa voix dans un cadre constructif, de proposer des solutions, et surtout, de favoriser un climat d’apaisement propice à la réconciliation nationale.

Le Sénégal est à un tournant de son histoire. Refuser le dialogue, c’est choisir la confrontation stérile. Y participer, c’est faire le pari de l’intelligence collective, de la responsabilité citoyenne et de l’amour pour ce pays que nous chérissons tant.

Que vive le Sénégal dans une Afrique en Paix

Pape FALL

Président de l’Association Active Pour le Progrès Des Jeunes (AAPJ)