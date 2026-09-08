DPG : Abdou Mbow attaque Ousmane Sonko et interpelle Ahmadou Al Aminou Lô sur la vie chère

La Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a été marquée par de vifs échanges politiques à l’Assemblée nationale. Le député Abdou Mbow, membre de Benno Bokk Yaakaar, a multiplié les critiques à l’endroit de son prédécesseur Ousmane Sonko avant d’interpeller directement le chef du gouvernement sur la situation économique et sociale du pays.

Le passage du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô devant les députés n’a pas été seulement consacré aux orientations du nouveau gouvernement. Les échanges dans l’hémicycle ont également donné lieu à une confrontation politique entre majorité et opposition.

Prenant la parole, le député Abdou Mbow a d’abord salué la présence du nouveau chef du gouvernement devant la représentation nationale, avant de l’opposer à son prédécesseur, Ousmane Sonko.

« Je salue le courage de l’actuel Premier ministre d’être venu s’exprimer devant la représentation nationale. Contrairement à son prédécesseur qui a mené la barque pendant neuf mois », a déclaré le parlementaire de Benno Bokk Yaakaar.

Abdou Mbow a ensuite vivement critiqué l’ancien Premier ministre, lui reprochant de ne pas avoir, selon lui, suffisamment assumé son obligation de redevabilité devant les députés.

« Il est venu après suppléer le vide abyssal pour prononcer une DPG fabriquée de toutes pièces par un cabinet. Il croyait sa mégalomanie suffisante pour se dispenser de toute redevabilité. Il s’est malheureusement trompé », a-t-il lancé.

Ces propos ont provoqué des réactions dans l’hémicycle, notamment du côté des députés proches de la coalition Kiiraay, dirigée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Après s’en être pris à Ousmane Sonko, le député de BBY a directement interpellé Ahmadou Al Aminou Lô sur le bilan du gouvernement et les difficultés économiques auxquelles seraient confrontés les ménages.

« Votre courage d’être présent ici à l’Assemblée nationale ne suffit pas à masquer votre bilan », a-t-il déclaré à l’endroit du Premier ministre.

Pour Abdou Mbow, la question du pouvoir d’achat constitue aujourd’hui l’une des principales préoccupations des Sénégalais.

« Depuis votre prise de fonction, une seule question obsède les Sénégalais : comment manger demain ? », a-t-il poursuivi.

Le parlementaire a notamment pointé du doigt la hausse du coût de la vie, citant plusieurs produits et charges du quotidien.

« La vie chère vous regarde droit dans les yeux et vous baissez le regard. Le riz, l’huile, le pain, le loyer… Tout augmente sous les yeux d’un gouvernement totalement désengagé », a-t-il asséné.