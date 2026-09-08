DPG : Guy Marius Sagna critique l’accord avec le FMI et la ligne économique du gouvernement

Le député Guy Marius Sagna a vivement critiqué le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo et les orientations économiques du gouvernement, ce mardi, à l’Assemblée nationale, notamment sur l’accord conclu entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI).

S’exprimant sur les conditions de conclusion de cet accord, le député a invoqué l’article 96 de la Constitution. « Les accords qui engagent les finances de l’État ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi », a-t-il rappelé, estimant que le gouvernement aurait dû échanger au préalable avec l’Assemblée nationale.

« Vous avez donné la voix du Sénégal, l’accord du Sénégal au FMI sans pour autant discuter d’abord avec l’Assemblée nationale. C’est un problème, ce n’est pas être républicain, Monsieur le Premier ministre », a-t-il lancé.

Guy Marius Sagna a également évoqué les difficultés auxquelles sont confrontés les Sénégalais, avant de s’en prendre aux 500 millions de FCFA annoncés pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). Il a contesté la présentation de cette contribution comme provenant des épouses du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

« Ce n’est pas une de ses épouses, parce que cette fondation n’est pas la fondation de ses épouses, c’est la fondation Diomaye », a-t-il déclaré, qualifiant de « chose inédite dans l’histoire politique du Sénégal » la création d’une fondation portant le nom du président de la République.

Revenant sur la Déclaration de politique générale du Premier ministre, le député a estimé que le discours aurait pu être beaucoup plus court. Selon lui, le gouvernement a maintenu ce qui avait été fait sous Ousmane Sonko, « sauf la transparence, sauf la justice, sauf la souveraineté ».

Guy Marius Sagna a enfin abordé la question de la dette et la responsabilité de l’ancien président Macky Sall. Il a notamment reproché au gouvernement de ne pas évoquer sa responsabilité, rappelant qu’il avait soutenu Macky Sall ainsi que sa candidature à l’ONU.

« Je vous annonce que dans pas longtemps, une proposition de mise en accusation sera déposée à nouveau contre Macky Sall », a-t-il annoncé.