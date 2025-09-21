Drame des familles face à l’alcoolisme des jeunes : Ansoumana Dione tire la sonnette d’alarme

L’alcoolisme chez les jeunes prend une ampleur inquiétante au Sénégal, alerte Ansoumana Dione, président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). Selon lui, de plus en plus de familles vivent un véritable drame quotidien avec des enfants devenus dépendants de l’alcool, parfois violents envers leurs propres parents.

Dans une déclaration faite à Kaolack, M. Dione affirme recevoir régulièrement des appels de détresse : « Il ne se passe pas un jour sans que des parents ne sollicitent notre accompagnement pour leurs progénitures devenues agressives à cause de l’alcool ou de la drogue. »

Le militant rappelle qu’il avait déjà alerté, il y a plusieurs années, sur la prolifération des points de vente d’alcool, notamment dans les grandes surfaces et les stations-service. « Autrefois, la vente de boissons alcoolisées était mieux encadrée. Aujourd’hui, elles sont exposées partout et vendues comme du pain, ce qui facilite la consommation chez les jeunes », déplore-t-il.

Cette disponibilité accrue entraîne des conséquences dramatiques : « Beaucoup de jeunes sénégalais sont devenus si dépendants que les parents ne savent plus que faire. Des cas d’agressions graves, parfois mortelles, ont été enregistrés, comme récemment à Mbour », souligne-t-il.

Au centre Ansoumana Dione de Bouchra, à Kaolack, l’ASSAMM accueille régulièrement des jeunes alcooliques ou toxicomanes. Certains parviennent à se réinsérer, mais les capacités sont limitées. « Face à la demande croissante, nous sommes souvent contraints de les orienter vers les rares structures de Dakar, qui manquent elles aussi de places », regrette M. Dione.

Pour lui, il est urgent que l’État prenne des mesures pour réglementer la vente d’alcool et protéger la jeunesse, « moteur du développement », insiste-t-il. « Il en va de la sécurité des citoyens que nous devons préserver. »

Ansoumana Dione appelle ainsi à une action concertée des autorités, des familles et de la société civile pour endiguer ce fléau qui menace, selon lui, la cohésion sociale et l’avenir des jeunes sénégalais.