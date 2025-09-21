Transferts d’argent : Le FRAPP dénonce une «injustice fiscale flagrante»

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) a exprimé, ce dimanche 21 septembre 2025, son opposition ferme à la nouvelle loi adoptée par l’Assemblée nationale instituant une taxe sur les transferts d’argent.

Dans un communiqué rendu public, le mouvement estime que cette mesure « antisociale » frappe directement les Sénégalais déjà confrontés à la vie chère, à l’inflation et au chômage, tout en épargnant les multinationales du secteur.

Le FRAPP rappelle qu’il n’est pas opposé au principe d’une contribution citoyenne à l’effort de redressement économique, mais dénonce « l’injustice consistant à faire payer d’abord le peuple, pendant que les opérateurs de transfert d’argent échappent largement à l’impôt ».

S’appuyant sur les propos du ministre des Finances, le mouvement souligne que le plus grand opérateur du secteur n’a jamais payé l’impôt sur les sociétés et ne s’est acquitté que de 20 millions FCFA au titre de l’impôt minimum forfaitaire. « Au lieu de s’attaquer aux multinationales qui réalisent des milliards de transactions, le gouvernement a choisi de ponctionner le peuple », fustige le FRAPP.

Le mouvement propose plutôt de taxer directement les opérateurs à travers : un impôt minimum sur leur chiffre d’affaires local ; une taxe sur leurs commissions et revenus financiers ; une redevance proportionnelle au volume des transactions.

Il appelle également à mettre en place des garde-fous pour protéger les consommateurs, notamment l’interdiction de répercuter les taxes sur les clients, le plafonnement des commissions et l’exigence de rapports financiers certifiés.

Enfin, le FRAPP invite les citoyens, syndicats, organisations sociales et forces progressistes à se mobiliser pour « exiger l’abrogation de cette loi injuste » et imposer « une fiscalité populaire qui fasse payer les multinationales et non les poches des Sénégalais ».