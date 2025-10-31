Du fugitif à «l’opposant politique»…le coup médiatique réussi de Madiambal

L’arrestation puis la libération, en l’espace de quarante-huit heures, de deux figures de la presse sénégalaise, en l’occurrence Maïmouna Ndour Faye (7TV) et Babacar Fall (RFM), auront eu des conséquences bien au-delà de la simple actualité judiciaire. En interpellant ces journalistes pour avoir interviewé Madiambal Diagne, le régime de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) a, sans le vouloir, offert à ce dernier une victoire symbolique : celle d’un changement de statut dans le récit médiatique international. D’un « fugitif recherché », Madiambal est désormais présenté comme un « opposant en exil ».

Ce glissement sémantique, opéré dans des médias influents comme Le Monde Afrique et l’AFP, n’a rien d’anodin. Dans le champ de la communication politique internationale, les mots façonnent les perceptions. Lorsqu’un grand média français, lu dans les chancelleries et les rédactions du monde entier, qualifie un individu d’« opposant », il lui confère une légitimité politique et morale qui dépasse le cadre judiciaire. Ce label, difficile à obtenir, est souvent la première étape vers la reconnaissance implicite d’un statut d’exilé politique.

Pour Madiambal Diagne, cette mutation d’image constitue un tournant. Journaliste chevronné, habitué aux joutes verbales, il semble avoir anticipé cette dynamique. En accordant ses interviews à distance, depuis la France, à des médias sénégalais de premier plan, il savait que la réaction des autorités serait scrutée. Le pouvoir, en interpellant les intervieweurs, a offert au narratif du journaliste une résonance internationale. D’ailleurs, ses avocats parlent d’«un nouvel et flagrant aveu du caractère politique de ce dossier».

D’un point de vue stratégique, Madiambal a transformé une affaire judiciaire nationale en dossier politique international. En se présentant comme victime d’un régime qualifié parfois d’hostile à la presse, il renverse les rôles. Celui qui était perçu comme un prévenu sous mandat d’arrêt devient un symbole de liberté d’expression bafouée pour certains de ses souteneurs. Dans ce jeu de communication, chaque faux pas du régime de Pastef renforce la thèse de l’exil forcé et de la persécution politique.

Du côté du régime Pastef, la gestion de cette affaire révèle une certaine impréparation. La réaction musclée contre les journalistes, sans justification solide ni communication claire, a offert à ses détracteurs un angle d’attaque facile. Les détracteurs du régime vont parlent désormais d’un pouvoir qui réprime la presse. En période de transition politique délicate, une telle image ternit la réputation d’un gouvernement qui se voulait porteur de rupture démocratique et de transparence.

L’autre dimension à ne pas négliger est la lecture internationale. Dans un contexte où les chancelleries européennes sont attentives à la situation de la presse en Afrique, voir des journalistes arrêtés pour avoir simplement diffusé une interview choque l’opinion publique occidentale. Et dans ce climat, la posture de Madiambal Diagne pourrait parfaitement s’inscrire dans le récit du « journaliste persécuté », un archétype que les médias étrangers comprennent et relayent aisément.

Si l’objectif de Madiambal est d’obtenir un statut de réfugié politique en France, la voie semble désormais ouverte. Car si ce n’est pas un média qui octroie ce statut, ce sont souvent les perceptions façonnées par la presse qui influencent les décisions administratives. Être reconnu, dans les pages du Monde ou par l’AFP, comme un « opposant politique » est un atout majeur dans un dossier de demande d’asile. L’opinion médiatique prépare souvent le terrain à la décision institutionnelle.

Au final, cette affaire illustre un paradoxe fréquent en politique : vouloir faire taire un adversaire peut parfois lui donner une voix plus puissante. En interpellant puis relâché deux journalistes pour leurs entretiens avec Madiambal Diagne, le régime Pastef a offert à ce dernier une visibilité et une légitimité qu’il n’aurait jamais pu obtenir seul. Et à ce jeu-là, Madiambal semble, pour l’instant, tenir le rôle du stratège rusé face à un pouvoir qui apprend encore à manier la communication dans un environnement médiatique globalisé. Mais en attendant, deux questions sont sur toutes les lèvres comment Madiambal en est arrivé à tout abandonner pour chercher l’asile ? Et comment le Sénégal réussira-t-il à faire revenir Madiambal ?

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn