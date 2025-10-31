Bassirou Dieng : «Cette guerre froide entre l’Etat et la presse ne profite pas à notre démocratie»

Cette guerre froide entre l’Etat et la presse ne profite pas à notre démocratie

Il faut réinventer la manière d’exercer le journalisme par certains sous nos cieux. Ça on n’en disconvient pas. Depuis quelques années, l’exercice du journalisme a, en effet, perdu toute sa splendeur à cause des médias qui se sont transformés en outils de propagande pour certains politiciens. Lesquels ont avec certains hommes d’affaires tout fait pour avoir chacun en ce qui le concerne un organe de presse pour son propre business et non pour informer juste et vrai au nom de la sacralité des faits. Cet état de fait écorne sans aucun doute l’image de la presse et la décrédibilise. L’ayant compris très tôt, un parti politique comme Pastef a très tôt misé sur les réseaux sociaux. Un choix payant d’autant qu’ils sont arrivés au pouvoir avec leurs alliés de la coalition Diomaye Président grâce à un travail remarquable sur ses canaux de communication numérique.

Mais, cette prouesse ne doit nullement être un argument pour « tuer » la presse. Il faut en lieu et place repenser ce quatrième pouvoir en réadaptant au contexte les textes qui régissent l’exercice du journalisme au Sénégal. En effet, c’est uniquement avec ça qu’on peut combattre les dérives multiples notés dans la presse. Pour ce faire, les autorités actuelles doivent s’assoir avec tous les acteurs des médias sans exception pour repenser la pratique du journalisme dans notre pays. Ça y va de l’intérêt de toutes les parties prenantes mais aussi et surtout de l’intérêt de notre démocratie. Cette guerre froide doit donc s’arrêter et que l’Etat et les acteurs de la presse sans parle en toute franchise. Car un pays se construit avec le concours de tous ses fils et de toutes ses filles. Il y a le temps de la « guerre » et le temps du travail. On doit, si on gouverne un pays, donc tout faire pour que le temps de la « guerre » ne prenne pas le dessus sur le temps du travail. Parce qu’au soir du bilan, ce sont uniquement les résultats qui seront demandés.

Bassirou DIENG, Journaliste et Membre de la Mouvance Présidentielle