Touba : Il meurt en tentant d’arrêter un voleur

Une tentative de vol a viré au drame à Touba ! Tout a commencé lorsqu’un voleur s’est introduit vers 4 heures du matin dans un domicile situé au quartier Sam selon des sources de Seneweb.

Le maître des lieux a constaté la présence du visiteur nocturne dans la véranda. C’est dans ces circonstances que le père de famille a poursuivi le voleur pour l’interpeller.

Malheureusement, Baye Kama s’est cogné la tête contre le mur au cours de la course-poursuite. Il a subi des blessures au niveau du crâne et du cou.

D’après les témoignages recueillis, la victime a raconté le déroulement de l’incident. Mais l’une des deux veuves de Baye Kama est revenue sur les dernières confidences de son mari. Il a succombé à ses blessures au cours de son évacuation à l’hôpital.

« Mon époux nous a dit qu’il avait une dette de 100 000 francs CFA et qu’une autre personne lui devait 260 000 francs CFA », a-t-elle déclaré.