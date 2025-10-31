Guédiawaye : Un enfant de 5 ans retrouvé mort dans une voiture en panne

Disparu depuis trois jours, le petit A.S., âgé de 5 ans, a été retrouvé sans vie dans un véhicule en panne stationné près de son domicile à Guédiawaye.

Selon le récit de sa grand-mère, l’enfant avait quitté la maison le mardi 21 octobre pour jouer avec ses camarades après avoir demandé la permission. « Je les entendais rire et jouer. Vers 21 heures, je suis sortie pour lui dire de rentrer. Mais au milieu de la nuit, il n’était plus dans la chambre », témoigne-t-elle dans les colonnes de L’Observateur.

Alerté, le père de l’enfant, alors à Gadaye, a immédiatement regagné le quartier. La disparition a été signalée au commissariat de Guédiawaye, déclenchant des recherches intensives menées par la famille, les voisins et la police.

Ce n’est que le vendredi suivant qu’une odeur nauséabonde a alerté des menuisiers du voisinage. En ouvrant une voiture — un véhicule en panne appartenant à un policier, souvent utilisé par les enfants pour jouer — ils ont découvert le corps du petit A.S. déjà en état de décomposition. « L’un des ouvriers a failli s’évanouir », confie un témoin.

« Le corps, allongé sur la banquette arrière, se trouvait dans un état avancé de putréfaction », rapporte L’Observateur.

La famille, bouleversée, rejette la thèse d’un simple accident. Plusieurs éléments intriguent : l’enfant a été retrouvé partiellement dévêtu et allongé « comme s’il dormait », détail qui, selon ses proches, ne correspond pas à une mort accidentelle.

« Mon fils ne pouvait pas ouvrir seul la portière sans que personne ne le voie. La voiture était garée devant des gens. Et s’il s’était enfermé par erreur, il n’aurait pas été retrouvé dans cette position », déclare le père, effondré.

Le corps du garçon a été transféré à l’hôpital Idrissa Pouye pour autopsie. Mais l’état de décomposition avancé n’a pas permis aux médecins légistes de déterminer avec certitude les causes du décès.

A.S. a été inhumé dans la plus grande discrétion. Sa famille, inconsolable, réclame toujours que toute la lumière soit faite sur ce drame.

Ce tragique événement rappelle un précédent survenu à Thiaroye-sur-Mer en juillet 2024, où trois enfants — B.D.D., M.M. et M.N. — avaient été retrouvés morts dans un véhicule en panne, le lendemain de leur disparition.