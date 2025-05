El Malick Ndiaye se trompe de réformes…pour un «État en ruines»

La récente annonce d’El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale, concernant l’acquisition de véhicules de fonction pour les députés, a jeté une lumière crue sur les priorités du pouvoir dans un pays aux prises avec des défis économiques et sociaux colossaux. Alors que le Sénégal est de plus en plus décrit, y compris par les tenants du pouvoir, comme un « État en ruines », la décision d’équiper ses représentants de 4×4 neufs résonne comme une provocation, suscitant une onde d’indignation et de perplexité.

« Je n’accepterai pas que les députés viennent en taxi, alors que je me fais escorter par des motards dans mon véhicule 4×4 », a martelé M. Ndiaye, justifiant cette mesure par des impératifs de « dignité » et des difficultés logistiques, notamment pour les élus issus des régions rurales. Certes, les problématiques de déplacement des députés peuvent exister. Cependant, cette justification peine à convaincre dans un contexte où la majorité des Sénégalais navigue quotidiennement entre des routes délabrées, un accès limité aux soins de santé et à une éducation de qualité, et une lutte acharnée pour joindre les deux bouts.

L’argument selon lequel cette acquisition n’entraînerait aucune « rallonge budgétaire », les fonds étant déjà « existants » et le paiement « échelonné sur trois ans », ne désamorce en rien la polémique. Dans un pays où chaque franc CFA compte, l’affectation de sommes considérables à des véhicules de luxe, même étalée dans le temps, est perçue comme un détournement des ressources qui pourraient être bien mieux investies. La question demeure : pourquoi cette dépense est-elle jugée prioritaire face à des besoins criants de la population ?

L’exemple de la Côte d’Ivoire, brandi par certains pour justifier la mesure, a également été accueilli avec scepticisme. Chaque nation a sa propre réalité économique et sociale, et copier servilement des pratiques sans tenir compte des spécificités nationales témoigne d’une dangereuse déconnexion. Les citoyens s’interrogent sur la pertinence de telles comparaisons lorsque le Sénégal se bat encore pour assurer des services de base à tous. Mais aussi pour sortir du gouffre dans lequel le régime sortant l’a mis.

Au sein du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), ils sont nombreux à ne pas être d’accord avec cette décision de El Malick Ndiaye. «Ce que nous refusons, c’est de voir des députés rouler dans des véhicules à plus de 50 millions de FCFA, pendant que dans des zones rurales, les malades meurent faute d’ambulance. Ce que nous rejetons, c’est cette indifférence flagrante aux réalités du peuple, cette absence d’équilibre entre les besoins du haut et les urgences du bas», dénonce un internaute sur Facebook.

Une réaction qui est loin d’être isolée. Cette volonté d’El Malick Ndiaye de doter les députés de véhicules divise. Et la communication adoptée par le président de l’Assemblée nationale et certains de ses proches n’arrange pas les choses. Dans un “État en ruines”, le membre de Pastef devait prendre la peine de trouver les bons mots pour convaincre. Mais aussi les bonnes réformes pour éviter toute polémique stérile.

Cette affaire n’est pas qu’une simple question de chiffres ou de budget ; elle est un révélateur des priorités d’un État. Dans un « État en ruines », les ressources sont rares et doivent être allouées avec une transparence et une prudence exemplaires. Les véhicules de fonction pour les députés, aussi « justifiés » soient-ils par leurs bénéficiaires, ne figurent pas sur la liste des urgences pour le peuple sénégalais.

L’image de ces 4×4 rutilants, attribués à des élus, vient renforcer le sentiment d’une classe politique déconnectée, qui semble privilégier son propre confort au détriment des besoins fondamentaux de ses concitoyens. La « dignité » des députés, dans l’esprit de nombreux Sénégalais, devrait se manifester par leur capacité à améliorer concrètement les conditions de vie de ceux qui les ont portés au pouvoir, plutôt que par le prestige de leur moyen de transport.

L’indignation grandissante autour de cette décision est un appel clair et urgent à une gouvernance plus juste, plus responsable et, surtout, plus à l’écoute des réalités du terrain. Dans un pays où tant reste à faire, les priorités de l’État doivent refléter celles de son peuple. Et El Malick Ndiaye, issu d’un parti qui appelle à la rupture, ne doit pas ignorer les cris des patriotes sur cette question !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn