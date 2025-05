Salon culinaire DER/FJ-UNAFRES : La gastronomie locale au service de la souveraineté alimentaire et de l’autonomisation des femmes

La Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), en collaboration avec l’Union Nationale des Femmes Restauratrices du Sénégal (UNAFRES), s’apprête à organiser le Salon culinaire DER/FJ – UNAFRES. Cet événement d’envergure se tiendra le lundi 26 mai 2025 au Musée des Civilisations Noires à Dakar et sera placé sous la haute présidence de Madame Marie Khone FAYE, Première Dame de la République du Sénégal.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement non financier de la DER/FJ, soulignant l’importance de la gastronomie locale dans la quête de souveraineté alimentaire et d’autonomisation des femmes.

Placée sous le thème « Souveraineté alimentaire et valorisation des produits locaux : un levier d’autonomisation économique des femmes », cette première édition du salon représente un rendez-vous majeur. Elle vise à célébrer et à promouvoir le savoir-faire culinaire sénégalais, mettant en lumière les talents des femmes et des entrepreneurs œuvrant dans le secteur alimentaire.

Le salon prévoit de rassembler plus de 300 acteurs de la transformation alimentaire et de la restauration, venus des quatorze régions du Sénégal. Cette journée promet d’être riche en découvertes, en échanges fructueux, en démonstrations culinaires et en dégustations, offrant une plateforme unique pour ces professionnels.

Cet événement structurant s’aligne parfaitement avec les ambitions nationales du Plan Stratégique de Développement National 2025-2029 (PSDN) et de l’Agenda National de Transformation Sénégal 2050 (ANTS). Il met un accent particulier sur la promotion du « consommer local », la valorisation des chaînes de valeur locales, la professionnalisation des actrices du secteur culinaire, et la structuration durable du marché gastronomique sénégalais.

Le salon sera organisé autour de plusieurs pôles d’animation dynamiques. Les visiteurs pourront explorer une foire d’exposition présentant des produits du terroir issus des diverses régions du pays, découvrir la richesse et la diversité de la gastronomie sénégalaise lors de concours et de démonstrations culinaires, et participer à des panels et échanges thématiques rassemblant experts, institutions et professionnels du secteur.

Depuis sa création, la DER/FJ a démontré un engagement constant envers les acteurs de la transformation alimentaire et de la restauration à travers le Sénégal, en leur offrant des financements ciblés, un accompagnement technique et des actions de mise en réseau.

Le Salon culinaire DER/FJ – UNAFRES ne sera pas seulement une vitrine de cet engagement, mais aussi une plateforme essentielle pour le dialogue entre les institutions, les acteurs de terrain, les partenaires techniques et le grand public, renforçant ainsi les liens et les synergies au sein du secteur culinaire sénégalais.