Élection à la Mairie de Dakar : Sénégal Bi Nu Bokk dénonce une « violation flagrante »

L’annonce de la tenue d’une élection pour la succession de Barthélemy Dias à la Mairie de Dakar, fixée au 25 août, suscite une vive réaction de la part de Sénégal Bi Nu Bokk. Dans un communiqué officiel, le mouvement dénonce une décision « précipitée, illégale et attentatoire aux principes de droit ».

Le communiqué de Sénégal Bi Nu Bokk, daté du 19 août 2025, met en lumière plusieurs points de désaccord majeurs. Le mouvement estime que l’initiative d’organiser cette élection, prise par le Ministre des Collectivités territoriales et le Préfet de Dakar, est illégale. Il s’appuie sur le fait que le recours introduit par Barthélemy Dias devant la Cour suprême est toujours en cours d’examen et n’a pas encore été vidé.

Sénégal Bi Nu Bokk se réfère à plusieurs textes juridiques pour étayer sa position. Il cite l’article 102 de la Constitution, qui stipule que « les Collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus dans les conditions fixées par la loi », ainsi que l’article L. 270 du Code général des collectivités territoriales, qui précise que « toute vacance de siège doit être constatée de manière définitive, et non sur la base d’une décision en cours d’examen devant la juridiction suprême ».

Le mouvement invoque également le « principe du recours suspensif, reconnu par la jurisprudence administrative », selon lequel une autorité administrative doit s’abstenir de prendre des mesures irréversibles tant que le juge n’a pas tranché.

Ainsi, Sénégal Bi Nu Bokk considère la démarche du Ministre et du Préfet comme une « violation flagrante des droits de la défense, de la séparation des pouvoirs et de la légalité républicaine ». Le mouvement dénonce avec « la plus grande fermeté » cet acte qui, selon lui, « menace la stabilité institutionnelle et le respect de l’État de droit au Sénégal ».

Dénégal Bi Nu Bokk appelle « toutes les forces vives de la Nation à rester mobilisées pour la défense des acquis démocratiques et pour le respect scrupuleux des décisions de justice ».