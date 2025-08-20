La bataille de Dakar…Barth joue sa dernière carte, Pastef tente le remontada

Entre le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) et Barthélémy Dias, les relations ne sont toujours pas aux beaux fixes. Les alliés d’hier sont devenus les ennemis d’aujourd’hui. La fossée qui les sépare ne cesse de se creuser. Ils continuent de se disputer une mairie stratégique…la mairie de Dakar. Pastef fait l’impossible et Barth joue sa dernière carte.

Le 13 décembre 2024, Barthélémy Dias a été démis de ses fonctions de maire de Dakar et de conseiller municipal à la suite d’un arrêté préfectoral motivé par une condamnation dans l’affaire Ndiaga Diouf. Dias-fils a alors saisi la Cour d’appel et la Cour suprême via un recours devant être examiné le 18 septembre 2025, offrant l’espoir d’un rétablissement légal de ses droits .

Malgré l’action judiciaire en cours, le bureau municipal a fixé la date de l’élection du nouveau maire au 25 août 2025, suscitant de vives réactions. Le parti Sénégal Bi Ñu Bokk fondé par Barthélémy Dias, a jugé cette décision « précipitée », estimant que la vacance de poste ne devrait être prononcée qu’après une décision définitive de la justice .

Des juristes soulignent qu’en droit, le recours de Dias-fils n’est pas suspensif, l’État peut légalement procéder au remplacement avant la décision. Toutefois, beaucoup estiment qu’« en l’état d’élégance républicaine », attendre la Cour suprême aurait été plus prudent pour éviter une possible confusion en cas d’annulation post-élection .

Le pouvoir pousse à une transition rapide, avec un préfet ayant déjà lancé une session extraordinaire du Conseil municipal avant le 27 août. Pour certains membres de l’opposition, Pastef est dans l’optique de présenter un des leurs comme candidat potentiel au poste. Le nom d’un actuel ministre est même avancé. De leur côté, Taxawu Sénégal et le camp de Barthélémy Dias multiplient les consultations pour présenter une alternative solide.

L’ancien maire reste déterminé : il se dit « toujours maire de la capitale » et considère sa révocation comme un « déni de justice », revendiquant que seul un décret présidentiel définitif peut priver quelqu’un du mandat municipal, selon l’article 135 du Code général des collectivités locales . Il entend donc profiter de l’audience devant la Cour suprême comme son ultime chance de récupérer son fauteuil.

Taxawu Sénégal doit arbitrer entre Ngoné Mbengue, la maire intérimaire depuis décembre 2024, fidèle à Khalifa Sall et bénéficiant d’une légitimité dans la continuité, et Babacar Mbengue, maire de Hann-Bel Air, considéré comme une figure charismatique capable d’incarner un leadership fort pour Dakar . Le choix de Khalifa Sall sera décisif pour préserver l’unité du mouvement.

PASTEF, fort de sa large majorité aux législatives de novembre 2024, nourrit de grandes ambitions pour s’imposer à la mairie de Dakar. Le parti, déjà puissant dans la capitale, voit dans la vacance actuelle une opportunité politique majeure, surtout après l’éjection d’Abass Fall. Une éjection qui n’a fait que creuser le fossé qui sépare l’actuel parti au pouvoir et un de ses anciens souteneurs, en l’occurrence Barthélémy Dias.

Au-delà de la simple gestion municipale, cette élection prend une dimension stratégique nationale et symbolique. Dakar, qui accueillera les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026, a besoin de stabilité et de leadership clair. L’affaire Dias-fils, les manœuvres de PASTEF, les tensions internes de Taxawu et l’imminence de la décision de la Cour suprême façonnent un moment politique déterminant pour l’avenir de la capitale.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn