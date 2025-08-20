Un bébé de 16 mois entre la vie et la mort…il s’est noyé dans une piscine

Le drame s’est produit lundi soir dans le quartier de Saint-Martin-du-Touch à Toulouse, en Haute-Garonne.

Vers 20H00, une fillette de 16 mois s’est noyée dans une piscine gonflable.

Lorsque les secours sont arrivés sur les lieux, la victime se trouvait entre la vie et la mort.

La petite fille a été transportée à l’hôpital Purpan de Toulouse où elle se trouve entre la vie et la mort.

Pour l’instant, les circonstances exactes du drame restent encore floues.

Le pronostic vital du bébé est très engagé.

Source : F D