Une fillette de 11 mois dans le coma après avoir ingéré…de la cocaïne

Les faits se sont déroulés le 15 juillet à Gosselies, dans le nord de Charleroi, en Belgique.

Une fillette de 11 mois se trouvait avec sa mère et sa grand-mère au domicile de cette dernière lorsqu’elle a perdu connaissance.

Le bébé a été transporté à l’hôpital où il a été placé dans le coma.

Les examens médicaux ont révélé que la petite fille avait ingéré de la méthadone. Des traces de cocaïne ont aussi été retrouvées sur le biberon et dans les urines de l’enfant.

Après une longue prise en charge à la clinique Notre-Dame-de-Grâce de Gosselies, la victime est sortie du coma et est sortie d’affaire.

Malicia et Dylan, les parents de l’enfant, tous les deux toxicomanes, ont été inculpés pour « administration de substances nuisibles à un mineur, par une personne ayant autorité sur l’enfant » et placés en détention provisoire.

Egalement connue pour des faits de toxicomanie, la grand-mère est mise en examen mais a été remise en liberté sous contrôle judiciaire.

