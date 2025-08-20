Trafic de migrants : Sept individus arrêtés par la DNLT

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a annoncé, ce mercredi, l’interpellation de sept personnes impliquées dans une tentative de trafic de migrants par voie maritime. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui.

L’opération a été rendue possible grâce à la marine nationale sénégalaise, qui a mis à disposition des enquêteurs une pirogue arraisonnée au large de Sangomar, à 50 nautiques des côtes gambiennes, au nord de la frontière sénégambienne. À bord de l’embarcation, les autorités ont découvert 147 candidats à l’émigration irrégulière, dont 83 Sénégalais, 29 Gambiens, 23 Guinéens, 9 Maliens, 2 Ghanéens et 1 Ivoirien.

Selon le rapport, le groupe était composé de 123 hommes, 20 femmes et 12 mineurs, dont deux filles. Les migrants ont confirmé avoir embarqué dans l’espoir de rejoindre l’Europe, après avoir été recrutés par deux organisateurs identifiés comme les principaux instigateurs de ce projet clandestin.

Les passagers ont également révélé avoir déboursé entre 300 000 et 600 000 francs CFA pour leur place à bord de la pirogue. Les investigations menées par la DNLT ont permis de désigner sept individus parmi eux comme membres de l’équipage chargé de la traversée.

Ces derniers ont été déférés devant le parquet pour répondre des charges qui pèsent sur eux, tandis que l’enquête suit son cours afin de remonter la filière.

Cette nouvelle opération illustre la persistance du phénomène de l’émigration irrégulière par voie maritime dans la sous-région, malgré les multiples campagnes de sensibilisation et le renforcement des dispositifs de surveillance maritime.