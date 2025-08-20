Les crues dans la vallée du fleuve Sénégal font d’importants dégâts

Les inondations récurrentes dans la vallée du fleuve Sénégal constituent un lourd fardeau économique pour le pays. Selon la Banque mondiale, les pertes liées à ces crues s’élèvent à près de 600 milliards de francs CFA, incluant la destruction de biens, les pertes agricoles, la dégradation des terres et les dommages à l’écosystème, rapporte Wal Fadjri.

Cité par la même source, le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a lancé une alerte concernant la montée des eaux à Bakel, Matam et Kédougou, soulignant les risques majeurs pour les populations et les infrastructures.

Pour sa part, l’OMVS rappelle que, si les inondations sont parfois bénéfiques pour l’écosystème, elles deviennent dangereuses lorsqu’elles ne sont pas maîtrisées. Les dispositifs actuels de prévention et d’intervention demeurent largement insuffisants face à l’ampleur des dégâts, précise Wal Fadjri repris par Seneweb.