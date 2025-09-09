Elim Mondial 2026 : Bassirou Diomaye Faye salue la victoire des Lions face à la RDC

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa fierté et son soutien à l’équipe nationale du Sénégal après sa victoire décisive face à la République démocratique du Congo, ce mardi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Dans un message adressé au peuple sénégalais, le chef de l’État a salué « le courage et la discipline » des Lions, qui sont allés décrocher un succès précieux à l’extérieur. « Ils nous l’avaient promis ce matin, ils l’ont fait ! Avec détermination, nos Lions ont su rendre fier tout un peuple », a-t-il déclaré.

Tout en félicitant les joueurs et l’encadrement technique, Bassirou Diomaye Faye a appelé à maintenir la mobilisation nationale pour les prochaines échéances. « Le travail n’est pas fini. Restons concentrés et unis derrière eux pour franchir les deux dernières étapes et offrir au Sénégal une nouvelle qualification à la Coupe du monde », a-t-il ajouté.

« En avant, Lions ! Le pays tout entier croit en vous », a conclu le président.