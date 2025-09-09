Elim Mondial 2026 : Le Togo s’offre sa première victoire face au Soudan

Le Togo a décroché ce mardi soir au stade de Kégué sa première victoire dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en battant le Soudan (1-0), rapporte Wiwsport.

Quatre jours après leur défaite contre la Mauritanie, les Éperviers ont parfaitement réagi. Dès la 6e minute, Fofane a ouvert le score, offrant ainsi un avantage précoce à ses coéquipiers. Malgré les assauts soudanais, les Togolais ont tenu jusqu’au coup de sifflet final pour signer leur premier succès dans cette campagne.

Avec ce résultat, le Togo totalise désormais 7 points en 8 journées (1 victoire, 4 nuls, 3 défaites). De son côté, le Soudan traverse une mauvaise passe : après sa lourde défaite contre le Sénégal vendredi dernier, il a enchaîné un deuxième revers consécutif. Les Soudanais restent tout de même troisièmes du groupe B avec 12 points (3 victoires, 3 nuls, 2 défaites).