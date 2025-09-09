Elim Mondial 2026 : Le Sénégal renverse la RD Congo et reprend la tête du groupe B

Le Sénégal a réalisé une remontada spectaculaire ce mardi soir au Stade des Martyrs de Kinshasa en s’imposant 3-2 face à la RD Congo. Menés 2-0 après une demi-heure de jeu, les Lions ont trouvé les ressources nécessaires pour inverser la tendance et reprendre la première place du groupe B à deux journées de la fin des éliminatoires.

Cédric Bakambu (26e) et Wissa (33e) avaient donné l’avantage aux Léopards. Mais Pape Gueye a réduit l’écart avant la pause (36e). De retour des vestiaires, Nicolas Jackson a remis les équipes à égalité, avant que Pape Matar Sarr ne délivre les Lions d’un but décisif en toute fin de rencontre (87e).

Grâce à cette victoire, les hommes de Pape Thiaw totalisent 18 points et se replacent en tête du groupe B, confirmant leur ambition de décrocher une qualification pour la Coupe du monde 2026.