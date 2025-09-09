14 mois sans salaire : 31 agents de la SONAGED annoncent un sit-in

Le bras de fer entre la Société Nationale de Gestion des Déchets (SONAGED) et ses agents affectés à la Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Architecture (DGUA) franchit un nouveau cap. Dans une lettre adressée au préfet du département de Dakar, le collectif des 31 travailleurs non payés a déclaré l’organisation d’un sit-in prévu le vendredi 12 septembre 2025, devant les locaux de la SONAGED, situés à la Cité Keur Gorgui. Le sit-in prévu à Keur Gorgui a pour but de faire pression sur la SONAGED et de réclamer publiquement leurs droits.

Dans leur déclaration au préfet, les agents demandent l’encadrement et la sécurisation de leur rassemblement par les forces de l’ordre. Ils avertissent par ailleurs que d’autres actions plus radicales, marches pacifiques ou grève de la faim, pourraient suivre si aucune avancée n’est notée.Ces agents, recrutés en mars 2022 dans le cadre du programme présidentiel « XËYU NDAW ÑI », cumulent aujourd’hui 14 mois d’arriérés de salaires. En effet, depuis juillet 2024, leurs rémunérations ne leur sont plus versées, malgré le renouvellement de leurs contrats à durée déterminée (CDD) en mars 2024. La situation, qualifiée d’« intenable », a plongé plusieurs familles dans une grande précarité. Entre autres, les agents citent : « dettes, déscolarisation des enfants et détresse psychologique ».

Par ailleurs, ces travailleurs rappellent que leurs salaires étaient initialement assurés par la SONAGED, avant d’être suspendus sans explication claire. Ils accusent la direction générale de l’entreprise « d’ignorer leurs multiples démarches, alors même qu’un budget serait disponible ». À l’inverse, ils saluent la disponibilité au dialogue du Directeur général de la DGUA, qui bénéficie de leurs services techniques.

Face à l’impasse, les agents interpellent le ministre de l’Urbanisme, Moussa Bala Fofana, ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko, pour une solution rapide. Ils exigent non seulement le paiement immédiat des arriérés, mais aussi le renouvellement effectif de leurs contrats.

Avec Seneweb