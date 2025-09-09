Kébémer : Trois (03) morts dans un accident

Un accident entre un War Gaindé en provenance de Touba et un convoi de charrettes a causé la mort de 03 hommes et fait 02 blessés graves sur la route Touba Kébémer, à hauteur du village de Gade Fall situé à un kilomètre de Kébémer hier, lundi. Les victimes ont été évacuées au centre de santé de Kébémer par les sapeurs-pompiers. Le chauffeur du War Gaindé a été interpellé par la police pour « homicide involontaire ». Il est actuellement placé en garde à vue, selon Pressafrik qui donne l’information.