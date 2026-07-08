Élimination des Lions : la Commune de Kaffrine affiche son soutien à Abdoulaye Saydou Sow

La Commune de Kaffrine est sortie de son silence après les nombreuses réactions suscitées par l’élimination de l’équipe nationale du Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Dans un communiqué officiel signé le 7 juillet, elle apporte son soutien au maire de Kaffrine et secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Saydou Sow.

Face aux critiques visant certains dirigeants de la FSF, la collectivité territoriale appelle à la retenue, à la responsabilité et au respect des institutions sportives nationales. Elle estime que les résultats sportifs ne doivent pas conduire à des attaques ciblées contre une seule personnalité.

Dans son communiqué, la Commune met en avant le parcours d’Abdoulaye Saydou Sow, qu’elle décrit comme un responsable engagé, animé par un sens élevé de l’État et ayant contribué de manière significative au développement du football sénégalais.

Le texte souligne notamment son implication dans les réformes menées au sein de la Fédération, l’amélioration de la gouvernance du football national, l’accompagnement des différentes sélections et le renforcement du rayonnement du Sénégal sur la scène sportive internationale.

La Commune rappelle également son rôle dans la défense des intérêts du football sénégalais, en particulier lors de la bataille juridique ayant permis au Sénégal de préserver ses droits sur le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations remportée au Maroc, un épisode présenté comme un acquis majeur pour le football national.

Insistant sur le caractère collectif du football, les autorités municipales estiment que les succès comme les contre-performances relèvent de la responsabilité de l’ensemble des acteurs de l’écosystème sportif, et non d’une seule personne.

La Commune de Kaffrine invite les acteurs et les supporters à privilégier l’unité, la cohésion et l’intérêt supérieur de la Nation dans cette période difficile pour le football sénégalais. Elle adresse enfin ses félicitations à Abdoulaye Saydou Sow pour son engagement et l’encourage à poursuivre ses efforts en faveur du développement, de la modernisation et du rayonnement du football sénégalais.