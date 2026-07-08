Guinaw Rails : Elle assène des coups de pilon à son beau-fils

Une dispute familiale a failli virer au drame à Guinaw Rails. Le 6 juillet, les éléments du commissariat local ont procédé à l’arrestation de A. Sagna, âgée de 44 ans, suite à une plainte déposée par son beau-fils, M. M. Cissé, âgé de 31 ans.

La victime a déclaré avoir été grièvement blessée par la mise en cause, qui est l’épouse de son père, ce dernier étant victime d’un accident cardiovasculaire (AVC). Lors d’une altercation au domicile familial, A. Sagna l’a physiquement attaqué en lui assénant des coups de pilon. L’agression a causé au jeune homme une fracture des os nasaux, lui valant une incapacité temporaire de travail (ITT) de 21 jours.

Interrogée par les enquêteurs, la belle-mère a reconnu les faits, évoquant une cohabitation heurtée pour expliquer l’origine de leur différend. Une perquisition menée au domicile familial a permis aux policiers de découvrir et de saisir le pilon ayant servi lors de l’altercation. La quadragénaire est poursuivie pour coups et blessures volontaires, rapporte Libération.