Élimination des Lions : Le coup de gueule de Pape Gueye

Le milieu de terrain de l’équipe nationale du Sénégal, Pape Alassane Gueye, semble avoir exprimé son mécontentement à l’égard du travail de Pape Thiaw et de son staff technique à l’issue de la Coupe du monde.

Quelques heures après l’élimination des Lions face à la Belgique (2-3) en seizièmes de finale, le joueur de Villarreal a publié une story sur son compte Instagram pour annoncer qu’il mettait sa carrière internationale en pause.

« Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à élimination », a d’abord écrit le milieu de terrain. Avant d’ajouter : « Mais j’annonce aujourd’hui que tant que c’est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection. »

Les raisons précises de cette prise de position n’ont pas encore été expliquées par le joueur.