La souveraineté numérique : un chantier stratégique pour l’Afrique et le Sénégal (Par Modou Fall)

Face à la montée des risques cybernétiques et à la dépendance vis‑à‑vis de fournisseurs étrangers, la souveraineté numérique devient un impératif stratégique. Elle repose sur une vision intégrée qui relie infrastructures, cybersécurité, plateformes souveraines, compétences nationales et transformation numérique des services publics.

Au cœur de cette démarche, les infrastructures constituent le socle : des data centers sécurisés pour héberger les données stratégiques, des câbles sous‑marins et des réseaux de fibre optique pour garantir une connectivité à très haut débit, des stations VSAT pour assurer la continuité dans les zones isolées, et des Internet Exchange Points (IXP) pour maintenir le trafic national localement, réduire la latence et abaisser les coûts de transit. Ensemble, ces éléments permettent de bâtir un réseau national résilient, capable de soutenir les services essentiels de l’État et des entreprises.

La cybersécurité doit être intégrée dès la conception (« Security by Design »). Cela implique le chiffrement des données, la gestion robuste des identités et des accès, l’adoption d’architectures Zero Trust, et le déploiement de centres opérationnels de sécurité (SOC) et de plateformes SIEM/SOAR pour détecter et répondre aux incidents. La mise en place de plans de continuité d’activité (PCA/PRA) et d’un CERT national renforce la capacité de réponse face aux attaques (DDoS, ransomware, phishing) et aux crises.

Pour réduire la dépendance technologique, il est aussi essentiel de développer des plateformes numériques souveraines : clouds et solutions SaaS nationales, services d’identité numérique, solutions de sauvegarde et plateformes d’interopérabilité entre administrations. Ces outils favorisent la maîtrise des données publiques et la sécurité des échanges numériques.

La souveraineté numérique repose enfin sur les compétences humaines. Investir dans la formation des agents publics, la certification des professionnels, et la sensibilisation des citoyens est indispensable pour créer une expertise nationale en cybersécurité, intelligence artificielle et gestion des données. Cette montée en compétence soutient l’innovation locale et la création d’emplois qualifiés.

La transformation numérique de l’administration, menée dans un cadre sécurisé, offre des bénéfices concrets : services publics accessibles 24/7, procédures simplifiées, réduction des coûts et amélioration de la transparence et de la traçabilité. L’usage de la signature électronique et de l’archivage numérique garantit la sécurité juridique des échanges.

À l’échelle stratégique, une approche intégrée renforce la souveraineté nationale, protège les actifs stratégiques, améliore la résilience face aux menaces, stimule l’écosystème numérique local et augmente l’attractivité économique du pays. En somme, la souveraineté numérique, indissociable d’une cybersécurité avancée, est la clé d’un État numérique autonome, sûr et créateur de valeur.

Pape Modou FALL

Ingénieur Informaticien, Techno-pédagogue

Université Cheikh Anta DIOP de Dakar

Chevalier de l’ordre national du Lion

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Ancien Directeur national de l’Emploi du Sénégal