Candidature à l’ONU : Macky Sall reçu à Athènes par le Premier ministre grec

Le président sénégalais Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général des Nations unies (ONU), a été reçu le 2 juillet 2026 à Athènes par le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, Giórgos Gerapetrítis.

Dans un message publié sur son compte X (anciennement Twitter), Macky Sall a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé et a qualifié la rencontre de « conviviale ». Les discussions ont porté sur plusieurs sujets, notamment la coopération pour le développement et les enjeux du multilatéralisme.

Le président sénégalais a souligné la « convergence de vues » avec ses interlocuteurs grecs sur le rôle que doit jouer l’Organisation des Nations unies dans un contexte international marqué par des défis multiples. Cette étape s’inscrit dans le cadre de sa campagne diplomatique pour succéder à António Guterres à la tête de l’ONU.

La visite à Athènes illustre la volonté de Macky Sall de renforcer ses appuis sur la scène internationale, en mettant en avant sa vision d’une ONU plus efficace et adaptée aux réalités contemporaines.