Rudi Garcia : « Le Sénégal méritait autant que nous de passer, mais… »

L’entraîneur de la Belgique, Rudi Garcia, a tenu à rectifier les propos qui lui étaient attribués lorsqu’un journaliste sénégalais l’a interpellé en conférence de presse d’après-match.

« On a eu vent de votre déclaration. Vous dites que ce genre d’équipe, lorsqu’elles mènent, perd sa structure tactique vers la fin. Ce genre d’équipe, c’est quel type d’équipe ? », lui a demandé un journaliste sénégalais.

Rudi Garcia a immédiatement contesté avoir tenu de tels propos : « Non, non, je n’ai pas dit ça. Vous vous trompez de déclaration. J’ai dit que quand on mène, et c’est le cas pour toutes les équipes du monde, on a tendance à reculer et à essayer de protéger son but. Donc, nous, on a poussé, eux, ils ont reculé et si on n’avait pas marqué le 2-1, je pense qu’on ne serait jamais revenus. »

Le sélectionneur des Diables rouges a ensuite rendu hommage à la sélection sénégalaise, estimant que les deux équipes avaient les qualités pour poursuivre l’aventure.

« Le Sénégal méritait autant que nous de passer, mais on est assez contents que ce soit nous parce qu’on est revenus de loin, tout simplement », a déclaré Rudi Garcia.