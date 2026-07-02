Talla Sylla : « Le football est une école d’humilité et de résilience… »

LA GRANDEUR DANS L’ÉPREUVE : APPRENDRE ET AVANCER

Mes chers compatriotes, fervents supporters de nos Lions au Sénégal, dans la diaspora et à travers le monde,

La déception qui nous étreint aujourd’hui est immense. Elle est à la juste mesure de l’espoir, de la ferveur et de l’amour que nous portons à notre équipe nationale. Voir la victoire nous échapper après avoir vaillamment mené par deux buts à zéro est une épreuve douloureuse pour le cœur de tout passionné. Je comprends, je partage et je respecte profondément cette tristesse légitime qui traverse notre nation en cet instant.

Avec des millions de supporters, il y aura inévitablement des millions de façons de refaire le match. Les débats passionnés sur les remplacements, sur la fatigue physique qui a pesé sur nos joueurs, ou sur l’interprétation des penalties animeront nos foyers et nos rues. C’est le propre des nations qui respirent et vivent par le football.

Cependant, face au tumulte de la déception, la raison doit prévaloir. C’est la nature même du sport : il a sa magie, ses moments de grâce, mais aussi ses lois implacables.

Nos joueurs se sont engagés pleinement et ont tout donné sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final. Refusons de nous enfermer dans la polémique stérile ou le ressentiment. La Belgique a su trouver les ressources pour revenir au score et nous dépasser ; le fair-play et l’élégance de la Teranga nous commandent de l’accepter et de féliciter notre adversaire.

Le football est une école d’humilité et de résilience. Aujourd’hui, l’aventure américaine s’arrête pour nous. Mais une certitude absolue demeure : nous avons le devoir de regarder cette élimination avec lucidité, d’en tirer rigoureusement toutes les leçons et d’avancer. Nous devrons analyser nos failles et comprendre pourquoi nous n’avons pas su protéger notre avantage, afin de bâtir les succès de demain.

L’échec n’est jamais définitif pour ceux qui refusent l’abdication. Séchons nos larmes, gardons la tête haute et soyons fiers de l’émotion que nos Lions nous ont procurée.

Un seul peuple, un seul but, une seule foi.

Talla SYLLA