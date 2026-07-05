Éliminatoires Mondial FIBA 2027 : Le Sénégal écrase Madagascar

Déjà assuré de sa qualification pour le deuxième tour des éliminatoires africaines de la Coupe du monde FIBA Qatar 2027 grâce à son succès face à la Côte d’Ivoire (85-72), le Sénégal a confirmé sa bonne forme en s’imposant largement devant Madagascar (101-59), ce samedi, au stadium Marius Ndiaye de Dakar.

Les Lions ont rapidement pris les commandes de la rencontre sous l’impulsion de Brancou Badio. Le meneur sénégalais a inscrit huit points dès les deux premières minutes de jeu avant de terminer meilleur marqueur du match avec un total de 22 points.

Maîtrisant la rencontre du début à la fin, les Sénégalais ont signé une victoire convaincante qui confirme leur excellente dynamique dans cette troisième fenêtre des éliminatoires. Les hommes du sélectionneur Desagana Diop tenteront de conclure cette phase sur une nouvelle victoire, ce dimanche 5 juillet à 18h00 GMT, face à la République démocratique du Congo.

Dans l’autre rencontre du groupe, la Côte d’Ivoire a largement dominé la République démocratique du Congo sur le score de 94 à 51. Les Éléphants affronteront Madagascar ce dimanche à partir de 15h00 GMT.