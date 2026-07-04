Birame Souleye Diop : «Le parti Pastef ne rivalise avec personne…»

Le responsable de Pastef, Birame Souleye Diop, a tenu à dissiper toute équivoque sur les motivations de la campagne de vente des cartes de membre, initiée par son parti.

« Le parti Pastef ne rivalise avec personne. Ce que font les autres ne nous concerne pas. Nous sommes focus sur Pastef. Rien d’autre ne nous intéresse. Que ça soit clair », a-t-il déclaré, insistant sur le fait que son parti reste concentré sur ses propres objectifs et son organisation interne.

Poursuivant ses explications reprises par Seneweb, Birame Souleye Diop a indiqué que la campagne de vente des cartes de membre vise essentiellement à identifier et à recenser les militants de Pastef. « Nous avons le droit de recenser et d’identifier nos militants par la vente de cartes de membres. C’est tout le sens de cette campagne de vente de cartes de membres », a-t-il précisé.

À travers cette sortie, le responsable politique entend mettre fin aux interprétations faisant de cette initiative un acte de compétition avec d’autres partis. Pour Pastef, il s’agit avant tout d’un outil d’organisation, de structuration et de consolidation de sa base militante.