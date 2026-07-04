Mamadou Biguine Gueye plaide pour une refondation du football sénégalais

Le journaliste et consultant en communication Mamadou Biguine Gueye estime que les récentes contre-performances de l’équipe nationale du Sénégal révèlent une crise plus profonde que de simples difficultés sportives. Dans une contribution intitulée « Pour une refondation du football sénégalais : l’urgence d’un dialogue entre l’État et la FIFA », il plaide pour une réforme de la gouvernance du football national.

Selon lui, « les contre-performances récentes de l’équipe nationale ne constituent pas un simple échec sportif. Elles traduisent un malaise profond qui touche aussi bien la gouvernance de notre football que les choix techniques et l’organisation institutionnelle de la Fédération sénégalaise de football ».

L’auteur affirme que, depuis la dernière Assemblée générale de la FSF, « le football sénégalais est traversé par des controverses récurrentes », citant des contestations sur la gouvernance, des soupçons de corruption autour de certaines échéances électorales, des tensions internes et un manque de transparence dans les prises de décision.

Pour Mamadou Biguine Gueye, « si ces difficultés devaient être confirmées par des éléments objectifs, elles justifieraient l’ouverture d’un dialogue institutionnel entre l’État du Sénégal et la FIFA afin d’examiner les mécanismes prévus par les textes pour restaurer une gouvernance crédible ».

Il précise qu’« il ne s’agirait nullement d’une ingérence politique dans le football sénégalais, mais d’une démarche responsable visant à préserver l’intérêt supérieur de ce patrimoine national ».

Évoquant les précédents dans d’autres pays, il rappelle que « la FIFA a accepté la mise en place de comités de normalisation chargés de rétablir la stabilité, de réviser les règles de gouvernance et d’organiser des élections transparentes ».

Dans cette perspective, il estime que « le président Bassirou Diomaye Faye, en homme juste et très attaché aux principes, pourrait enclencher ces discussions au regard de son leadership et du respect dont il est crédité au niveau mondial ».

Sur le plan sportif, Mamadou Biguine Gueye juge que « les critères de sélection donnent régulièrement lieu à des interrogations ». Il regrette que « des joueurs affichant d’excellentes performances en club semblent parfois écartés, tandis que d’autres, moins performants ou en perte de vitesse, conservent leur place de manière récurrente », une situation qui, selon lui, « fragilise le principe fondamental selon lequel seule la performance doit guider la sélection nationale ».

Estimant que « le Sénégal possède pourtant l’un des meilleurs viviers de talents du continent », il appelle à « l’ouverture d’un nouveau cycle » avec la nomination d’un sélectionneur « de réputation internationale, expérimenté, rigoureux, doté d’une forte personnalité et connaissant parfaitement les réalités du football africain ». Ce dernier devrait, selon lui, sélectionner les joueurs « sur le seul critère du mérite, sans considération de statut, de notoriété ou d’ancienneté ».

Mamadou Biguine Gueye estime que « le football sénégalais mérite une gouvernance irréprochable, une Fédération crédible et une équipe nationale construite sur l’excellence, l’équité et la performance ». Il souligne enfin que « l’objectif ne doit pas être de sanctionner des individus, mais de refonder durablement notre football afin qu’il retrouve les standards d’exigence auxquels aspire tout un peuple ».